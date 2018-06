Birre in abbazia, degustazioni e non solo a San Martino delle Scale

Birre in Abbazia: appuntamento a San Martino delle Scale il 23 e il 24 giugno. Sabato dalle ore 16.30 alle 24 e domenica dalle ore 12 alle 23.

Alla Rassegna hanno aderito 6 birrifici siciliani, Paul-Bricius, Yblon, Kottabos, Irias, Bruno Ribadi e Ingargiola, che spilleranno le loro birre e si intratterranno amabilmente con i consumatori. Ovviamente sarà presente la già nota birra di san Martino, la Paul Bricius Hora Benedicta Abbey Ale, ma, ecco una grossa novità, farà il suo ingresso l’Hora Benedicta Blond Ale. Saranno presenti pure due punti di eccellenza gastronomica, La Forneria Messina e l’Azienda Casearia “Delle Scale”. Ma, come sempre, anche tanta cultura: visite guidate e presentazione della prestigiosa guida delle birre artigianali. Imperdibili, ma occorre prenotarsi subito scrivendo alla mail dell’associazione horabenedicta@gmail.com, i due laboratori "I 5 sensi delle birre”. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro.

Il programma

Sabato 23 giugno

ore 16,30: accoglienza, inaugurazione e apertura delle spine e dei punti gastronomici

ore 18,00: presentazione della Guida delle birre artigianali siciliane

ore 19,00: laboratorio di degustazione per quanti si sono prenotati (contributo di 10 euro)

ore 20,30: l’organo della Basilica dell’Abbazia di San Martino

ore 22,00: visita guidata della Basilica

ore 24,00: chiusura

Domenica 24 giugno

ore 12,00: Santa Messa

ore 12,00: apertura spine e punti gastronomici

ore 17,30: visita museo dell’Abbazia

ore 18,00: presentazione della Guida delle birre artigianali siciliane

ore 19,00: laboratorio di degustazione per quanti si sono prenotati (contributo di 10 euro)

ore 21,30: esecuzione canora del brano gregoriano “vinum et siceram (non) bibet”

ore 23,00: chiusura

Dal pomeriggio del sabato fino alla domenica sera: “Buone pratiche di protezione civile per la prevenzione dei rischi” - Organizzazione di volontariato di protezione civile LeAli.