Bioblitz alla riserva di Monte Pellegrino, un giorno alla ricerca di specie aliene

Il 22 giugno a Palermo, lungo i sentieri del Parco della Favorita zona A e B della Riserva Regionale Monte Pellegrino, si svolgerà l’ottavo bioblitz organizzati da Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life Asap, un’esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta.

Durante il bioblitz, i partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea, dagli operatori di Legambiente (partner del progetto Life Asap), dal personale della Riserva e dai volontari dell’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia - Ente Gestore dell’area protetta.

Le segnalazioni delle specie aliene verranno effettuate con AsapP, l’App gratuita e disponibile sia per dispositivi IOS che Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti, verranno inserite in database nazionali ed internazionali che forniranno informazioni preziose agli istituti scientifici interessati.

Il programma

- Appuntamento: Palermo - Parco della Favorita, giardino interno di Villa Niscemi con accesso dalla Via dei Quartieri, raggiungibile con le linee dell’AMAT n. 616 e 645.

- Orario dell'evento: dalle 10.00 alle 17.00;

- Per l'attività di ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto;

- Ogni squadra sarà composta da massimo 20 persone e l'attività durerà mediamente 2 ore;

- Tra un turno e l'altro i visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi, potranno visitare il piano nobile di Villa Niscemi, la splendida dimora dei Principi Valguarnera di Niscemi, oggi sede di rappresentanza del Comune di Palermo.

- Si consigliano: abbigliamento e calzature idonei e comodi, acqua.

Per partecipare al bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data della Riserva Naturale Monte Pellegrino e spuntando tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy necessari perché nella giornata saranno scattate foto e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento sia on line sia al desk di accoglienza.