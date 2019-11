La biennale di Sicilia, più di venti fotografi italiani in mostra a Palazzo Jung

Si inaugura giorno 8 novembre a Palazzo Jung la prima Biennale di Sicilia, un appuntamento per tanti artisti siciliani e ventuno fotografi provenienti da tutta Italia.

Mauri Lucchese Direttore artistico della manifestazione coadiuvato per la fotografia da Giovanni Artale e per le esibizioni artistiche da Chiara Fici ha dichiarato l'importanza di questo evento al fine di promuovere le grandi qualità di tantissimi artisti che non sono secondi a nessuno in campo nazionale. Con il patrocinio della città metropolitana di Palermo alle 16 di venerdì 8 novembre alla presenza di tanti ospiti illustri si inaugura quindi questa kermesse. ( Nella foto Mauri Lucchese). Evento gratuito.