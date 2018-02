Best in Sicily, il premio all'enogastronomia di qualità al Massimo: ospite Oscar Farinetti

Torna Best in Sicily, il premio dedicato alle eccellenze del gusto e dell'ospitalità organizzato da Cronache di Gusto. L'appuntamento con l'undicesima edizione è lunedì 19 febbraio al Teatro Massimo di Palermo.

Un riconoscimento del giornale online CronacheDiGusto.it che selezionerà i migliori protagonisti del settore agroalimentare e dell'hôtellerie, per un appuntamento tra i più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. Ed anche questa volta, come per la scorsa edizione, la cerimonia del premio si terrà al Teatro Massimo di Palermo a partire dalle ore 17.30. Oltre ai premiati Best in Sicily 2018, sono tante le novità di questa edizione. E non mancheranno ospiti e compagni di viaggio prestigiosi, a partire da Oscar Farinetti, il patron di Eataly, che dal palco del Teatro Massimo terrà una lectio sulle prospettive del Sud Italia e le recenti esperienze dell'apertura di Fico a Bologna e nuove iniziative imprenditoriali.

L'ingresso è gratuito ad inviti. I biglietti sono disponibili (fino ad esaurimento) alla libreria Feltrinelli di via Cavour a Palermo o, in alternativa, presso la redazione di Cronache di Gusto in via Giuseppe Alessi (ex via Autonomia Siciliana), al civico 44, ma in questo caso solo dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 13. Chi, invece, vive fuori Palermo ed è interessato a prendere parte alla cerimonia potrà scrivere a eventi@cronachedigusto.it indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà confermare l'avvenuta prenotazione del posto.

