"Devo sottopormi a un intervento", Beppe Grillo annulla la data palermitana del tour

Niente più tour per Beppe Grillo. Il comico ha annullato le date, inclusa quella di Palermo del 28 febbraio al teatro Golden, per un problema di salute.

"Devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!”, scrive Grillo sul suo blog.

TicketOne informa che "il rimborso dei biglietti acquistati dovrà essere richiesto presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 15 marzo 2020 riconsegnando il biglietto in proprio possesso. I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i loro call center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati. Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Per l’ottenimento del rimborso il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 10 marzo 2019 (data timbro postale) presso: TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19 20124 Milano C.a. Divisione Commercio Elettronico". Infine "tutti coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne riceveranno all’indirizzo indicato in fase d’acquisto l’email del Customer Care di TicketOne contenente tutte le modalità specifiche per il rimborso. Chi non dovesse riceverla o avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di utilizzare il form 'Contattaci' che si trova all’indirizzo https://www.ticketone.it/help."