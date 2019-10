Benedizione degli animali, l'appuntamento al Rifugio della Favorita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cari amici animalisti,

come ogni anno siamo lieti di invitarvi a partecipare alla giornata dedicata a San Francesco, protettore degli animali.

Vi aspettiamo domenica 06 ottobre in Viale Diana n.3:

Ore 11:30

- Sarà impartita la benedizione degli animali;

Naturalmente potrete portare i vostri amici a 4 zampe!

- Apertura al pubblico e possibilità di visitare il Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita in compagnia dei volontari che vi seguiranno e vi faranno conoscere tutti i bellissimi cani ospiti della struttura.



Sarà una giornata di festa per tutti noi e per l’occasione le nostre bravissime volontarie allestiranno un ricco aperitivo a buffet!

Avremo inoltre tantissimi palloncini colorati per i più piccini e i simpaticissimi gadget della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Per chi desidera portare qualcosa in dono, ecco una lista dei materiali di cui abbiamo più bisogno:



• Croccantini e scatolette di cibo umido per adulti;

• Croccantini, scatolette di cibo umido per cuccioli;

• Medicine: Allopurinolo 300 mg, Amoxicillina + Acido Clavulanico 1gr, Bassado o Miraclin 100mg, Ceftriaxone 1gr, Spiramicina, Metronidazolo 250mg, Benazepril 10mg, Deltacortene 25 mg, Omeprazolo 20mg, Onsior 10-20-40, Stomorgyl 20, Vermifughi per adulti e cuccioli;

• Antiparassitari: collari per cani di taglia media e/o pipette;

• Guinzagli, collari, pettorine ad H;

• Detersivo per piatti, detersivo/disinfettante per pavimenti, candeggina, sgrassatore, rotoli di carta asciugamani grandi, guanti in lattice misura L, sacchi grandi per la spazzatura.



Ci auguriamo che vogliate trascorrere un po’ del vostro tempo in nostra compagnia e dei nostri amati cagnolini, a domenica 06 ottobre!

Il Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita si trova a Palermo in Viale Diana n°3.

Orario di apertura al pubblico:

Lun/ven 13-15

Domenica e festivi 11-14