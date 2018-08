Belladonna, guaritrici e streghe: parte il tour tra medicina e inquisizione

Magia terapeutica e medicina nella Palermo antica. Una passeggiata raccontata sulle tracce di guaritrici di campagna, che la storia ha poi trasformato in streghe e avvelenatrici. Appuntamento il 30 agosto alle 20.45 in piazza Santo Spirito.

Un itinerario storico – antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale della donna in relazione al Collegio Medico e al Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un tour per dar luce al sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare. N.B.: La data e l'orario indicati sono suscettibili di variazione. L'adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione telefonica. Lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o in caso di condizioni meteo avverse.



RADUNO: Piazza Santo Spirito (davanti gradinata Mura delle Cattive) | Ore 20:45

CONTRIBUTO INIZIATIVA: € 3,00 soci | € 5,00 Non tesserati

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 320.2267975

LINK EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/162375641065659/