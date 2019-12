Befana Circus a Sant'Erasmo: spettacoli, arti di strada e la comicità de I Sansoni

Befana Circus a Sant'Erasmo è un'iniziativa che intende offrire al pubblico della Seconda circoscrizione e della città tutta un momento di allegria, armonia e condivisione. Dal 4 al 6 gennaio diverse le iniziative in programma. Si comincia sabato, alle 10, al Parco della Salute da lì partirà la parata di artisti circensi con arrivo al Porticciolo di Sant'Erasmo dove si terrà lo spettacolo finale. Giocolieri, artisti delle bolle, illusionisti, clown con Monsieur Barnaba, Salvatore Lo Gelfo, Jonathan Marquis, Agata Leale, e i musicisti della Banda alle Ciance Street Band daranno vita ad un'esplosione di colori, musica e spettacoli per grandi e piccini.

Si chiude domenica, alle 20, con lo spettacolo de I Sansoni, duo che hanno conquistato il web con la propria ironia e dimostrato grande sensibilità verso temi di rilevanza sociale, nella Casa della Cooperazione, in via Ponte di Mare 45/47. In questo caso l'ingresso è riservato solo a chi avrà prenotato al numero whatsapp 3801098857.

"Befana Circus a Sant'Erasmo" è un'occasione unica per rivitalizzare un'area della città poco vissuta, un'iniziativa che mira a portare il sorriso sul volto delle bambine e dei bambini della zona e donare alla comunità cittadina un momento di aggregazione e convivialità. L'evento è finanziato dal Comune di Palermo nell'ambito della manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019.