Beethoven festival, giovani talenti vocali e strumentali celebrano il grande maestro

Piccola Stagione nella più ampia Stagione concertistica del Conservatorio "Alessandro Scarlatti" di Palermo, il Beethoven Festival, arrivato alla seconda edizione, è una manifestazione che il Conservatorio di Palermo dedica ai giovani talenti vocali e strumentali, che si confronteranno con il grande repertorio beethoveniano in una serie di appuntamenti che si terranno da aprile a dicembre 2019.

Dopo l'inaugurazione di lunedì 15 aprile, nella suggestiva sede della libreria Feltrinelli di Palermo, e il concerto cameristico di sabato 18 maggio presso il Salone dell'Oratorio di S. Cita, la Stagione culmina con i due concerti dell'Orchestra giovanile del Conservatorio di Palermo (interamente formata da studenti del Conservatorio), il 7 giugno alle 18.30 nell'Auditorium "Franco Ferrara" del Conservatorio di Palermo e il 9 giugno alle 18.00 nella affascinante cornice del Teatro antico di Segesta, per il Festival Orchestre Giovanili per la pace.

In programma, di Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Ouverture Coriolano op. 62;

Romanza in fa maggiore per violino e orchestra op. 50;

Sinfonia n. 7, op. 82.

Orchestra giovanile del Conservatorio "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

Direttore: M° Ottavio Marino.