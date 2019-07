Beer Street Festival a Balestrate, tre sere d'estate all'insegna della birra artigianale

Dal 19 al 21 luglio, a Balestrate, andrà in scena il BeerStreet Festival, evento interamente dedicato al fenomeno gastronomico più interessante degli ultimi anni: la birra artigianale.

Quindici birrifici, rigorosamente siciliani, e quindici produttori di street food, animeranno per tre intere giornate il belvedere della città marinara di Balestrate, meta turistica apprezzata per il suo mare cristallino. Il festival, dopo il grande successo delle sue prime edizioni ospitate dalla cittadina normanna di Cefalù, infatti, quest'anno porterà il gusto delle birre siciliane a Balestrate. I birrifici, rigorosamente siciliani, e i produttori di street food animeranno per quattro intere giornate il lungomare e le strade della cittadina marinara.

Anche quest'anno il contorno sarà a base di musica, concerti e spettacoli: vi regaleremo un’anteprima della grande festa che sarà l’Estate di Balestrate 2019. Non solo birra ma anche tanto divertimento e altri approfondimenti che accompagneranno lo spumeggiante mondo della birra di qualità. Un format giovane e di successo, che mixa il piacere del bere e mangiare bene al gusto di scoprire le eccellenze e le novità del Made in Sicily.

Gli stand per le degustazioni saranno dislocati lungo il Belvedere (via Madonna del Ponte) a Balestrate a partire da venerdì 19 fino a domenica 21 luglio. I visitatori troveranno gli stand dei birrifici (rigorosamente siciliani) e dei produttori di street food che animeranno per tre intere giornate il belvedere della città marinara di Balestrate. Gli orari delle degustazioni saranno i seguenti: venerdì 19 e sabato 20 dalle ore 18 a chiusura. Domenica 21 dalle ore 16 a chiusura.

Il programma

Venerdì 19 luglio 2019

ore 18:00 - 24.00 Apertura stand

ore 18:00 - 22.00 Musica live con Radio One

ore 22:00 iOdioCaporrimo band Live

Sabato 20 luglio 2019

ore 18:00 - 24.00 Apertura stand

ore 18:00 - 22.00 Radio One

ore 22:00 TheSperados band live

Domenica 21 luglio 2019