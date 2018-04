Festa della birra artigianale a Cefalù, al via lo "Beer Street Festival 2018"

Dal 28 aprile all’1 maggio Cefalù ospita la festa della birra artigianale. Torna infatti nella cittadina normanna il Beer Street Festival 2018.

Quindici birrifici, rigorosamente siciliani, e quindici produttori di street food animeranno per quattro intere giornate il lungomare e i vicoli della bella Cefalù, meta tra le più amate dell’isola coi suoi monumenti Arabo-Normanni e il suo mare cristallino. Sarà una grande festa dedicata alla birra artigianale, il vero fenomeno gastronomico degli ultimi anni. Si tratta di un’anteprima del main event di settembre: il Sicily Food Festival, giunto alla sua quinta edizione. Come ogni anno non mancheranno la musica e lo spettacolo ma soprattutto i momenti di approfondimento.

Non semplici degustazioni tematiche ma un vero e proprio corso sulla birra artigianale tenuto da un esperto. È questo infatti lo scopo dell’edizione 2018: rendere il consumatore consapevole, indirizzarlo verso la qualità. Per i produttori la manifestazione è invece una chance per ampliare il proprio mercato e far crescere il proprio marchio in termini di vendite e visibilità. Coloro che hanno partecipato alle scorse edizioni hanno infatti avuto l’occasione di far conoscere i loro prodotti, entrando in contatto con i ristoratori, esercenti e semplici appassionati: quattro intere giornate per raccontare, attraverso la birra o un prodotto food, la propria realtà aziendale. È questa l’opportunità che vogliamo offrire, consci di come far rete sia importante per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione.

Tra gli eventi che segneranno l’edizione 2018 il corso di degustazione della birra a cura di Andrea Camaschella. Andrea, novarese, classe 1973, si appassiona alle birre artigianali agli inizi degli anni 2000. Oggi è relatore per Slow Food (Master of Food, Cheese e Salone del Gusto), redattore di Fermento Birra Magazine, scrittore, giudice in vari concorsi e docente ITS per futuri mastri birrai. I corsi avranno una durata di due ore, durante le quali, a tu per tu con i produttori, potremo scoprire tutto quello che c’è da sapere sul magico mondo del luppolo.