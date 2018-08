Beatles symphony, lo spettacolo al chiostro della Gam

L’evento, sabato 1 settembre alle 21 nel chiostro della Gam, è un omaggio ai Beatles, al gruppo musicale che ha segnato l’evoluzione della storia della musica.

Lo spettacolo BeatleSymphony prevede l’esecuzione di 18 brani tra i più celebri del gruppo britannico in un’opera musicale che coniuga il classico al moderno. Per soprano lirico Mariia Elizarova e orchestra sinfonica la musica colta incontra il pop con le voci di Giuliana ed Ezio Di Liberto insieme alla chitarra di Francesco Buzzurro, frontman della sezione ritmica moderna, sotto la direzione affidata al M° Alberto Maniaci. A immergere l’ascoltatore in una vera e propria esperienza artistico/musicale sono gli arrangiamenti realizzati da sei stimati compositori siciliani: G. D’Aquila, A. Fortunato, G. Vasapolli e A. Maniaci. Un viaggio nel tempo attraverso melodie, componimenti, musiche che ancora oggi risuonano nelle vite di ogni generazione.



Gli artisti sul palco: Voci, Ezio Di Liberto, Giuliana Di Liberto ed il Soprano Mariia Elizarova. Francesco Buzzurro alla Chitarra ed Antonio Zarcone al Pianoforte. Sul Palco la Palermo Classica Symphony Orchestra diretta dal Maestro Alberto Maniaci. Lo spettacolo prevede 18 brani tra i più celebri del gruppo britannico in un’opera musicale che coniuga il classico al moderno. Accademia Palermo Classica - Telefono: +39 091 332208 - Mobile: +39 366 4226337 - info@palermoclassica.it.