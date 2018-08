Alborosie, l'erede di Bob Marley a Palermo: il soldato del reggae sul palco del Beat-Full

Taglio del nastro per il Beat-Full Festival, il festival internazionale di musica underground ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili 4 dal 30 agosto all'1 settembre.

Il primo a salire sul palcoscenico più “beat” della Sicilia è Alborosie, il soldato del reggae. Giovedì 30 agosto, a partire dalle 23, il primo musicista bianco a essere distribuito dall’etichetta di Bob Marley sarà accompagnato dai The Shengen Clan. Prima di lui si altereranno i set di Mistical Sound & Tanzo, Lupen HiFi, Himera Sound, Guido Savatteri e Palermo African All Stars.

Al Cre.Zi Plus, a partire dalle 18, ci saranno il dj set di Sønn e il live di Yosonu. In notturna invece il programma allo Spazio Franco e all’Arci Tavola Tonda, dalla mezzanotte in poi, tra il dj set di Sergio Cataldi e il live di Fys. All’Haus Der Kunst, infine, sarà visitabile ‘Sieverding - Palermo’, la mostra collaterale di Manifesta 12 inaugurata già lo scorso giugno. Dalla mezzanotte in poi la mostra fotografica di Katharina Sieverding verrà sonorizzata con una performance di musica elettronica eseguita dai Fratelli Kolosimo.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Tick’s (www.ticksweb.com) e al botteghino: 16,50 euro in prevendita, 20 euro al botteghino per la giornata di giovedì 30 agosto.

Il programma

AREA GRANDI EVENTI

Dalle ore 18 alle 22: Mistical Sound & Tanzo, Lupen HiFi, Himera Sound e Guido Savatteri live

Dalle ore 22 alle 22.30: Palermo African All Stars live

Dalle ore 23 all’1: Alborosie, il primo musicista bianco a essere distribuito dall’etichetta di Bob Marley, & The Shengen Clan live

CRE.ZI PLUS

Dalle ore 18 alle 19: Sønn dj set

Dalle ore 19 alle 20: Yosonu dj set

Dalle ore 20 alle 21: Sønn dj set

HAUS DER KUNST

Dalle ore 18 all’1.30: mostra di Katharina Sieverding

Dalle ore 00.30 all’1.30: Fratelli Kolosimo live

SPAZIO FRANCO/ARCI TAVOLATONDA