Cantieri Culturali a tutta musica, Pop X per il party di chiusura del Beat-Full festival

Prima il raggae, poi il rap, infine il pop. Closing party sabato 1 settembre a partire dalle 20 per il Beat-Full, il festival di musica underground che ha unito sotto l’insegna dei Cantieri Culturali alla Zisa tutti gli appassionati del genere per tre giorni. Per l’occasione sbarca sull’Isola Pop X, il progetto più istrionico e imprevedibile del panorama pop italiano degli ultimi anni, insieme ai live del siciliano Dj Delta, Enzo Savastano e il dj set di International Trash Ribelle.

Al Cre.Zi Plus, a partire dalle 18, ci sarà il dj set di Tv.Eye e il live di 42DE. In notturna invece il programma allo Spazio Franco e all’Arci Tavola Tonda, dalla mezzanotte in poi, tra i live di Democrazia Tropicale e Fulgeance. All’Haus Der Kunst, infine, sarà visitabile ‘Sieverding - Palermo’, la mostra collaterale di Manifesta 12 inaugurata già lo scorso giugno. Dalla mezzanotte in poi la mostra fotografica di Katharina Sieverding verrà sonorizzata con una performance di musica elettronica eseguita dai Fratelli Kolosimo.

I biglietti sono al disponibili esclusivamente al botteghino al costo di 5 euro. L’ingresso negli spazi di Cre.Zi Plus, Spazio Franco, Arci Tavola Tonda e Haus Der Kunst è gratuito.

Il programma

AREA GRANDI EVENTI

• Dalle ore 20 all’1: Pop X, il progetto più apprezzato del panorama pop italiano degli ultimi anni, live e closing party con Dj Delta, orgoglio siciliano tra i più titolati dj italiani ed Enzo Savastano live, e International Trash Ribelle dj set

CRE.ZI PLUS

• Dalle ore 18 alle 19.20: Tv.Eye dj set

• Dalle ore 19.20 alle 20.20: 42DE live

• Dalle ore 20.20 alle 21: Tv.Eye dj set

HAUS DER KUNST

• Dalle ore 18 all’1.30: mostra di Katharina Sieverding

• Dalle ore 00.30 all’1.30: Fratelli Kolosimo live

SPAZIO FRANCO/ARCI TAVOLATONDA

• Dalle ore 24 all’1: Democrazia Tropicale live

• Dalle ore 1 alle 2: Fulgeance live