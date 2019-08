Concerti underground, mostre audio visive e film dedicati alla musica: ai Cantieri torna il Beat-Full

Dal 3 al 7 settembre torna il Beat-Full Festival - il festival di musica underground - ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo per la settima edizione. Per cinque giorni un hub culturale in città ‪tra musica, cinema, performance audio visive, mostre senza trascurare i bambini con delle aree esclusivamente dedicate a loro. Quest'anno infatti il festival va oltre una semplice line up di icone musicali e regala alla città un Village pieno di occasioni culturali.

Alcuni rappresentanti della scena musicale italiana e internazionale si alterneranno sul palco con gli artisti locali, quelli che si stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama Indie, del Rock, dell’Elettronica e dell’Hip Hop italiano. Ci saranno: ‪Tre Allegri Ragazzi Morti‬, ‪Fast Animals And Slow Kids‬, Speranza, ‪Crookers‬, Dimartino, ‪Murubutu‬, Alessio Bondì, Manudigital, Cacao Mental, Symbiz, JuJu e Party. L’area del Dolly Noire Stage ospiterà i gruppi più famosi del cartellone del Beat Full Festival e sarà attiva per 4 giorni a partire da ‪mercoledì 4‬ sino a ‪sabato 7 settembre‬.

La novità di quest'anno è rappresentata dunque dal Village, un area all’aperto e dall'accesso gratuito dove si concentreranno i concerti e i dj set sul palco. Tra i tanti che calcheranno questo palco ci sono: Edda, Forelock, Veivecura, Go-Dratta, Rockstone, Era Serenase, Paola Russo, Aurora D’Amico, Jerusa Barros, Avenir, 1999 e molti altri.

Quest'anno si è voluto dedicare particolare attenzione alle famiglie con un'area dedicata completamente a loro, un apposito luogo con giochi, laboratori musicali e spettacoli, il tutto fruibile già dalle 17:00 e sino alle 23:30 per consentire ai più piccoli un primo approccio alla musica e ai più grandi la possibilità di viversi un evento culturale di ampio raggio studiato sulle esigenze dei genitori.

Un'importante e prestigiosa collaborazione con l’Accademia di Belle Arti ha portato all'allestimento di una mostra audio visiva negli ambienti del Haus der Kunst, il progetto “Still” è a cura del Verein Düsseldorf Palermo e vedrà le opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo coordinati dai docenti del dipartimento di progettazione e arti applicate. La mostra sarà visionabili a partire da martedì 3 dalle 18:00 alle 22:00.

Da Cre.Zi Plus nei pomeriggi dal 3 al 7 settembre sarà proposta una rassegna cinematografica curata dal Seeyousound - international Music Film Festival. Quattro giorni dove verranno proposti, film, documentari e cortometraggi in lingua originale che ruotano tutti attorno alla musica.

Negli ambienti di Spazio Franco verrà ospitata la rassegna Beat Full Off, performance audio video che partiranno al termine delle esibizioni dei due palchi e che chiuderanno le programmazioni giornaliere.