Myes English School, tour nel meraviglioso/strano mondo dell'inglese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una lezione per diminuire la tua frustrazione con parole inglesi pazzesche. Homophones sono parole che hanno lo stesso suono ma sono scritte in modo diverso e hanno significati diversi. Unisciti a Luciano mentre ti accompagna attraverso un altro tour del meraviglioso/strano mondo dell'inglese.

A lesson to lessen your frustration with crazy English words. Homophones are words that sound the same but are spelled differently and have different meanings. Join Luciano as he takes you through yet another tour of the wonderful/strange world of English.