"Bau splash" in spiaggia a Mondello, cani e padroni per una festa di saluto all'estate

L' ASDC "La Gang Dei 4 Zampe" organizza domenica 23 settembre, presso la struttura “L'Ombelico del Mondo Mondello" in collaborazione con ACS Associazione Cani Salvataggio, il "Bau Splash 2018", una giornata da trascorrere in spiaggia insieme ai cani per salutare la stagione estiva. Durante l'evento si alterneranno le dimostrazioni e le simulazioni di salvataggio con i baywatch 4 zampe, giochi e momenti di intrattenimento. Ingresso gratuito a partire dalle ore 11:00 e si andrà avanti con le attività sino alle 16.