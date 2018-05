I bambini volano su Palermo, il battesimo dell'aria all'aeroporto di Boccadifalco

Un’altra delle entusiasmanti mattinate promosse dal gruppo M.R.N. negli spazi dell’Aeroclub “Beppe Albanese”, in piazza Pietro Micca, a Boccadifalco, realtà che ormai da anni è fortemente impegnata nel diffondere la cultura del volo.

La potranno vivere sabato 26 maggio, a partire dalle 9, quanti desiderano avvicinarsi al mondo del volo a motore, ma soprattutto 10 bambini appartenenti a varie associazioni e realtà sociali del territorio che potranno effettuare da protagonisti un volo panoramico su Palermo della durata di circa 30 minuti, a bordo dei velivoli in forza all’Aeroclub. I bimbi verranno da diversi quartieri periferici del capoluogo siciliani, alcuni saranno stranieri, accompagnati da Francesco Barbera e Marzia Ballotta meglio noti come i “Barberas”. Un’iniziativa resa come sempre possibile dal gran cuore del presidente dell’Aeroclub, Fabio Giannilivigni, e dei piloti soci, grazie ai quali i giovani partecipanti potranno salire a bordo degli aeromobili e ricevere le prime nozioni di volo.

Tra un volo e l'altro, inoltre, potranno anche salire sulla splendida Maserati Ghiblicon motore Ferrari, messa a disposizione da Gianpaolo Federico, responsabile della “Palermo Transfer Limousine”, che con grande entusiasmo contribuisce a trasformare le idee del gruppo M.R.N. in sogni realizzati. A concludere la mattinata sarà la consegna del “Battesimo dell’Aria” a tutti coloro i quali avranno vissuto questa entusiasmante esperienza.