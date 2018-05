Ballarò Espò: il villaggio dell'intercultura tra feste, concerti, itinerari e mostre

Dal 4 al 13 maggio torna Ballarò Espò, la settima edizione del Villaggio dell’Intercultura tra feste, concerti, itinerari turistici, incontri, mostre e visite guidate. I prodotti delle diverse tradizioni culturali nelle vie del mercato storico.

Dal 4 al 13 maggio torna Ballarò Espò, iniziativa che mette in mostra le risorse produttive dell’Albergheria. Sono previsti appuntamenti con lo scopo di far conoscere e vivere il quartiere, dal mercato ai monumenti e i luoghi di ritrovo: streetfood, concerti, laboratori, riqualificazioni, iniziative culturali, aperture al pubblico dei monumenti, visite serali e itinerari. Quest’anno, la manifestazione prende il nome di Ballarò Espò settima edizione - Villaggio dell’intercultura, a sostegno dell’associazione mercato storico Ballarò e in collaborazione con Ballarò Significa Palermo.

Per la prima volta, infatti, sono state selezionate alcune botteghe del circuito in cui si potranno effettuare degustazioni e acquisti di prodotti locali. Con lo scopo di mettere in evidenza l’originale street food palermitano e l’atmosfera unica e tipica del mercato storico, è stato predisposto per l’occasione il coupon Street Food Ballarò spendibile nei giorni dall’11 al 13 maggio (sarà possibile acquistarlo tramite gli infopoint presenti al mercato durante i tre giorni o in prevendita presso la biglietteria della Torre di San Nicolò dal 4 all’8 maggio).

Nell’ambito della manifestazione è incluso I gioielli di Ballarò, evento che ha l’obiettivo di rendere fruibili i siti monumentali presenti nel quartiere, che quest’anno diventano nove, prevedendo visite nei giorni da venerdì 4 a domenica 13 maggio 2018 di Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara (chiesa, campanile, mura puniche), Chiesa del Carmine Maggiore, Camera delle Meraviglie, Chiesa del Gesù (Casa Professa), San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”), Oratorio del Carminello, Palazzo Conte Federico e Palazzo Alliata di Villafranca.