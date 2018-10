Ballarò Buskers, tre giorni di eventi e artisti di strada dentro lo storico mercato

Il Ballarò Buskers è il festival internazionale dedicato alle arti di strada di Palermo dal 19 al 21 ottobre.

Per tre giorni cambierà il volto del quartiere conosciuto in tutto il mondo per il suo mercato all’aperto in stile arabo. I luoghi interessati sono piazza Mediterraneo, piazza Santa Chiara, piazza Brunaccini, piazza Casa Professa, piazza Ballarò, piazza del Carmine, salita Raffadali, piazza Santa Chiara e giardino Peppe Schiera. Strade, piazze, monumenti e spazi di Ballarò saranno invasi dagli artisti che tra ‘abbanniate’ e coppi di frutta fresca animeranno il mercato, emozionando grandi e piccoli. Ballarò diventerà un piccolo carillon dal quale appariranno saltimbanchi, bande musicali, giocolieri, acrobati, attori. Un modo diverso e nuovo di vivere il mercato storico con entusiasmo e voglia di meravigliare che coinvolgerà artisti internazionali, abitanti del quartiere Albergheria, la città di Palermo.

Il programma

VENERDÌ 19 OTTOBRE

Piazza Mediterraneo

Ore 19.00: brindisi di apertura festival con I Matinet [musica] e Alessia Spatoliatore [teatro]

Ore 20.30: parata per le vie del quartiere Albergheria con Sambazita [samba street band]

Piazza Santa Chiara

Festa di presentazione BBF 2018

Ore 21.30 Andrea Farnetani [arti circensi]

Ore 22.30 Gipsy quartet [musica]

Ore 23.30 BE Dixie [musica]

SABATO 20 OTTOBRE

Piazza Mediterraneo

Ore 18.30: Luigi Ciotta [arti circensi]

Ore 19.30: Collettivo Sangue Blu [incursioni poetiche]

Ore 20.30: Marcos Masetti [arti circensi]

Piazza Brunaccini

Ore 16.00-17.15: Palma Nana e Insule Lab [laboratorio per bambini]

Ore 17.30: Compagnia BellaVita [arti circensi]

Ore 18.15: Sergio Garau [incursioni poetiche]

Ore 19.00 -21.00: Arte Migrante [cerchio aperto di condivisioni artistiche]

Piazza Casa Professa

Ore 17-23: Mercatino dell’artigianato

Ore 16.00 – 17.45: Circ’opificio Lab [laboratorio per bambini e ragazzi]

Ore 18.15: Circo Bipolar [arti circensi]

Ore 19.15: Miss Jenny Pavone [arti circensi]

Ore 20.15: Circo Bipolar [arti circensi]

Ore 21.00: Miss Jenny Pavone [arti circensi]

A seguire parata con Sambazita [musica]

Piazza Ballarò

Ore 18.00: Marcos Masetti [arti circensi]

Ore 18.45: Be Dixie [musica]

Ore 20.00: Sergio Garau [teatro] + LabArts [musica]

Piazza del Carmine

Ore 18.00: Parata con Sambazita (partenza della parata dal Cassaro Alto alle 16.00) [musica]

Ore 18.00: Adriano Cangemi [arti circensi]

Ore 19.00: Compagnia BellaVita [arti circensi]

Ore 20.00: Adriano Cangemi [arti circensi]

A seguire parata con Be Dixie

Salita Raffadali

Ore 18.00/20.30: Tra parole e sussurri a cura di Francesco Giordano (Piccolo Teatro Patafisico) con i poeti Slam

Piazza Santa Chiara

Ore 22.00: Luigi Ciotta [arti circensi]

Ore 23.00: Free Shots [musica]

DOMENICA 21 OTTOBRE

Piazza Mediterraneo

Ore 17.15: Compagnia BellaVita [arti circensi]

Ore 18.15: Luigi Ciotta [arti circensi]

Ore 19.15: Collettivo Sangue Blu [incursioni poetiche]

Ore 20.00: Marcos Masetti [arti circensi]

Piazza Brunaccini

Ore 16.00-17.30: Insule e Palma Nana Lab [laboratorio per bambini]

Ore 17.45: Teatro Atlante e la Piccola Compagnia Silente – Alice in Wonderland [teatro]

Ore 19.00: Antonella Sampino e Fabio Lo Meo e il Giardino di Beatan[teatro]

Ore 19.45: Alessia Spatoliatore [teatro]

Ore 20.45: Andrea Farnetani [arti circensi]

Ore 21.30: L’Orchestra di Tavola Tonda [musica]

Ore 22.30: Dj Pisk: festa di chiusura [musica]

Giardino Peppe Schiera

Ore 16.30: presentazione “Le avventure di Peppe SenzaSuola a Ballarò” di Alberto Nicolino, illustrazioni di Igor Scalisi Palminteri – Glifo Edizioni [presentazione libro per bambini]

Piazza Casa Professa

Ore 17-23: Mercatino dell’artigianato

Ore 15.30 – 17.00: Corc’opificio Lab [laboratorio per bambini e ragazzi]

Ore 17.15: Circo Bipolar [arti circensi]

Ore 18.15: Miss Jenny Pavone [arti circensi]

Ore 19.15: BellaVita [arti circensi]

Ore 20.00: Miss Jenny Pavone [arti circensi]

Piazza Ballarò

Ore 17.00: Sergio Garau [teatro]

Ore 17.45: L’Orchestra di Tavola Tonda [musica]

Ore 18.30: Marcos Masetti [arti circensi]

Ore 20.00: Luigi Ciotta [arti circensi]

Piazza del Carmine

Ore 17.30: Parata con Sambazita (partenza della parata dal Teatro Massimo alle 15.30) [musica]

Ore 18.00: Adriano Cangemi [arti circensi]

Ore 19.00: Circo Bipolar [arti circensi]

Ore 20.00: Adriano Cangemi [arti circensi]

A seguire parata di chiusura con Sambazita [musica]

Salita Raffadali