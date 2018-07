Bagno di folla per i "Me contro te": più di 12 mila persone al firmacopie 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Me contro Te, creator di punta di punta di Web Stars Channel sul target kids, stanno ottenendo un clamoroso successo. Sabato 30 giugno, a Palermo, al centro commerciale La Torre di Palermo, c’erano più di 12mila persone per la presentazione del loro fantalibro "Divertiti con Luì e Sofì", edito da Mondadori Electa. Dalle ore 14 a mezzanotte, senza sosta, migliaia di bambini, accompagnati dai genitori, hanno atteso l’incontro con i loro youtuber preferiti. L’Activity Book dei Me Contro Te è stabile alla seconda posizione della classifica generale da oltre un mese, con oltre 60.000 copie vendute: è il fenomeno editoriale dell'estate. Il 17 giugno, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, il loro canale youtube “Me Contro te”, ha ricevuto anche il prestigioso premio Moige, assegnato dal Movimento Italiano Genitori ai programmi Family Friendly, che riescono a conciliare gli obiettivi di share con la qualità del prodotto e la necessità di intrattenimento, con toni e contenuti adatti alla visione familiare. Il loro canale “risulta particolarmente educativo e la visione dei loro filmati è consigliabile a un pubblico di bambini perché stimola la fantasia”. Sofia Scalia e Luigi Calagna, conosciuti in rete come Sofì e Luì, sono una coppia di fidanzatini teenager siciliani che da oltre 4 anni raggiungono numeri importanti sui Social Network: più di 4,5 milioni di followers sul cumulato, più di 2,5 milioni di iscritti al loro canale YouTube e una programmazione giornaliera che solo su YouTube si attesta sul milione di views a contenuto erogato. Un importante successo che li ha portati nel 2017 ad essere scelti come protagonisti della serie tv di Disney Channel “Like Me”. Sofi e Luì incantano i bambini e rassicurano gli adulti grazie alla loro spontaneità, semplicità e simpatia. Intrattengono e divertono attraverso giochi entusiasmanti, sfide pazze, piccoli esperimenti di chimica e fisica. Condividono con i fan, chiamati simpaticamente “Team Trote”, la loro vita e le loro passioni: amicizia, scuola, amore. Il loro mondo è un universo unico e colorato dove non mancano i tanto amati canini (Kira e Ray) e la musica. Il loro linguaggio è pulito, fresco e genuino.