Bagheria, visita al cortile di Villa Trabia e alla stanza di Ignazio Moncada

L'associazione culturale Parru Cu Tia organizza per domenica 25 agosto a partire dalle 9 una visita guidata al cortile di Villa Trabia, residenza privata e per questo generalmente chiusa al pubblico.

La Villa si trova a Bagheria in provincia di Palermo. Si tratta di una residenza nobiliare in stile neoclassico che fu fatta costruire da Michele Gravina di Cominiti a metà del 1700 su progetto di Niccolò Palma. I volontari dell'associazione vi accompagneranno alla scoperta della splendida fontana dell'Abbondanza del Marabitti, alla facciata restaurata di Villa Trabia e ad una sala interna che contiene alcune delle opera dell'artista Ignazio Moncada. Ultima tappa della visita, la Stanza dell'Irrequieto, interamente dipinta dall'artista che affermò di aver realizzato un'opera estremamente rappresentativa della sua persona. La visita è accessibile a tutti, in gruppi che partiranno ogni mezz'ora dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo ingresso) con un contributo di 5 euro. I bambini sotto gli 8 anni possono entrare gratuitamente. È caldamente consigliata la prenotazione tramite l'indirizzo e-mail eventi@parrucutia.it e i numeri 327 5394248 e 347 7395834 (solo Whatsapp) entro e non oltre il 23 agosto.

