Bagheria si prepara al Natale, 40 eventi per bambini e adulti

Un calendario ricco di eventi, oltre 40 appuntamenti, renderanno il Natale bagherese più festoso e allegro. Il programma è stato presentato stamani dal sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dall'assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo e dalla direttrice artistica Rossella Scannavino.

Tra gli eventi principali, la riapertura dello storico giardino di villa San Cataldo, con la performance artistica dell'attore Salvo Piparo. Spazio anche alla solidarietà, con l'esibizione di alcuni attori disabili. In cartellone anche la performance di un Babbo Natale acrobatico e lo spettacolo del Gianni Nanfa.

"Animeremo tutto il centro storico - ha detto Tripoli - un momento importante riguarda l'inaugurazione di villa San Cataldo, alla quale stanno lavorando anche i giovani tirocinanti del Centro Studi Aurora e agli operatori dell'Esa coordinati dall'assessore Massimo Cirano".

Luminarie, filodiffusione e degustazione dello sfincione saranno gli elementi sempre presenti. In calendario appuntamenti per bambini, gli amanti della musica, del teatro senza dimenticare lo shopping con l'immancabile mercatino di Natale che ha già preso il via e che durerà sino al 29 dicembre in piazza Messina Butifar. E dopo lo sfincione fest sarà anche la volta del buccellatto fest, altro prodotto tipico della tradizione siciliana.

"Dobbiamo ringraziare tutte le associazioni presenti, i cittadini che collaborano, alcuni consiglieri comunali, e tutti i cittadini che parteciperanno» – ha detto Lo Galbo - Nel periodo natalizio in prossimità delle zone dove sono previste le iniziative natalizie, non saranno attive le strisce blu".