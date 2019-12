Bagheria celebra il "re" del Natale: una giornata dedicata al buccellato

Se i milanesi hanno il panettone e i veronesi il pandoro, i siciliani hanno i buccellati, tipici dolci da forno che vengono consumati nel periodo natalizio in tutta la regione. Non esiste zona della Sicilia dove non vengano preparati questi dolci la cui notorietà ha ormai superato i confini nazionali. Domenica 5 gennaio dalle 17 alle 21 in corso Umberto I, a Bagheria, si svolgerà la prima edizione del "Buccellato Fest". Organizza la manifestazione l'associazione "Bagheria in Progress" in collaborazione con la proloco "Bagheria Città delle Ville" e l'associazione "La Piana D'oro".

Il progetto di marketing territoriale legato alla valorizzazione del buccellato si avvale del patrocinio del Comune di Bagheria, della sezione Slow Food di Bagheria e dell'Ars.

I buccellati possono avere denominazioni diverse: cucciddati, vucciddati, gucciddati o ucciddati ma quasi sempre caratterizzati da un ripieno a base di fichi secchi, mandorle e uva passa. Difficilmente si troverà la stessa ricetta, che differisce da città a città e addirittura da famiglia a famiglia.

All'evento parteciperanno operatori tra Bagheria e dintorni come l'Antico Panificio Valenti, l'Antica Forneria Scaduto, Panificio Conti, l'Antico Panificio Don Pietro, Panificio La Spiga, Panificio Elitè Morici, Bar Sicilia e Panificio Martorana di Casteldaccia.

L'iniziativa rientra in un disegno programmatico ancora più ampio: quello di avviare un percorso di riconoscimento per far conoscere al livello nazionale questo dolce. L'evento verrà allietato con animazione e con lo spettacolo del gruppo musicale NotaNova di Bagheria.