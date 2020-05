"Back to normal": l’evento online gratuito dedicato agli imprenditori siciliani sta per ripartire

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Da sempre ogni azienda che vuole crescere e prosperare è andata alla ricerca dei nuovi trend e dei nuovi business che le avrebbero garantito un vantaggio competitivo enorme: era la ricerca del new normal, del nuovo destinato a diventare la normale quotidianità. Oggi un virus ci ha fatto fare un salto quantico in avanti: il new normal è già il futuro”.

Così Andrea Condello, cofondatore del gruppo internazionale Open Source Management, commenta la sua partecipazione all’evento gratuito online “Back to normal”, dedicato agli imprenditori che devono affrontare la Fase 2, e organizzato da OSM Value, società di consulenza siciliana da anni impegnata nella diffusione tra le aziende del territorio dei valori dell’etica d’impresa.

“A questo punto - riprende Condello - diventa fondamentale conoscere quei fondamenti manageriali che permettono di trasformare un periodo di crisi, di grande cambiamento, in una vera e propria opportunità di crescita per tornare a crescere velocemente dopo il lungo lock-down che ha provocato, di fatto, una paralisi economica”.

A fase 2 avviata o appena iniziata, è dunque essenziale concentrarsi su una serie di azioni strategicamente ponderate che vanno dalla gestione dei flussi di cassa al marketing, fino alla gestione del personale. Di tutti questi argomenti, e di molti altri ancora, Condello parlerà assieme a Gaetano Seminara, imprenditore e socio di OSM Value, Francesco di Cecca, imprenditore e partner OSM Lazio, Alessandro Valenti responsabile marketing OSM Value, e Anna Aulico, responsabile risorse umane e socia OSM Value. A moderare l’evento sarà Marco Merlino, imprenditore e direttore vendite di OSM value.

L'evento è gratuito per tutti gli imprenditori.