Supereroi e super cattivi aspettando il Carnevale, baby brunch da Prospero

Brunch per I più piccoli da Prospero! Tema: Aspettando il carnevale: supereroi e super cattivi. Domenica 10 febbraio, alle 11:00 i bambini dai 5 anni in su saranno coinvolti in un laboratorio creativo curato dagli amici di OmniaCultura e GiocaCultura. A seguire, tutti insieme, parteciperanno al baby brunch: un menu pensato per i più piccoli con prodotti di prima qualità e dolci della Cioccolateria Lorenzo.

Regole generali