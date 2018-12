Babbo Natale a bordo di una moto, caramelle e fotografie per i più piccoli a Borgo Nuovo

Eccoci qui... e siamo alla 12^ edizione del Babbo Natale in Moto.... Anche quest'anno il moto club i Pellegrini festeggia il Natale con i più piccoli. Non raccolta giocattoli ma doneremo gioia, spirito natalizio, caramelle e scatti fotografici. Più’ siamo più sorrisi regaliamo... 23 dicembre 2018... vi aspettiamo presso la chiesa di San Paolo in piazza San Paolo ( borgo nuovo) dalle ore 9 alle ore 12...