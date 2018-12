"Le gigantesche avventure di Mago Mantello", appuntamento al Centro Tau

La Compagnia del Mantello si unisce all’obiettivo del Centro Tau di promuovere attività di accoglienza, sostegno per famiglie e animazione per i bambini nella città di Palermo. Il 4 gennaio le attrici Eletta del Castillo e Alessia D'Anna presenteranno le gigantesche avventure di Mago Mantello presso il Centro Tau di Via Cipressi 9 a partire dalle ore 11:00 del mattino.