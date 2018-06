Manifesta, l'arte a spasso su un vecchio autobus: Education Hub in giro per la città

La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del MiBACT in occasione di Manifesta 12 - la biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea - promuove “Education Hub”, l’autobus che porterà la creatività in tutti i quartieri della città. A Palermo saranno inoltre presentati i progetti di 5 artisti sostenuti con il bando internazionale Italian Council: Eva Frapiccini, Margherita Moscardini, Lara Favaretto, Alterazioni Video e Luca Trevisani (gli ultimi tre selezionati per rientrare con le loro iniziative nel calendario degli eventi collaterali della manifestazione).

“Education Hub” sarà inaugurato il 15 giugno alle 15:30 in Piazza Magione alla presenza di Federica Galloni, Direttore DGAAP. Per tutta la durata della biennale, l’autobus girerà dal centro alle periferie per promuovere un fitto programma di interventi site-specific: performance, laboratori, incontri, proiezioni, visite guidate e progetti educativi digitali. L’iniziativa rientra tra le attività del Dipartimento Educazione di Manifesta 12 ed è realizzata in collaborazione con l’Università di Palermo, l’Accademia di Belle Arti e la società per il trasporto pubblico AMAT che ha messo a disposizione un vecchio autobus dismesso. L’esterno e gli interni del veicolo sono stati rielaborati in chiave artistica dagli studenti dell’Università (Laboratorio di Disegno Industriale 3 della Prof. Viviana Trapani, Dipartimento Architettura) e dell’Accademia di Belle Arti (Corso di Graphic Design con la Prof. Cinzia Ferrara, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate), sotto il coordinamento dello studio di architettura di Madrid Enorme Studio.

"Con Education Hub vogliamo contribuire a diffondere la conoscenza dell'arte contemporanea in tutta la città di Palermo, in particolare nelle periferie che sono terreno fertile per la crescita e la creatività degli artisti italiani del futuro. La DGAAP è da sempre attenta alle esigenze dei territori marginali ed è impegnata a promuovere le molteplici forme dell’arte contemporanea” ha dichiarato Federica Galloni. “È per questo - ha continuato - che siamo orgogliosi che alcuni lavori sostenuti con Italian Council vengano presentati nella cornice della prestigiosa Manifesta, uno dei principali appuntamenti per l’arte a livello internazionale”.

I lavori presentati a Palermo