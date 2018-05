Auto, open weekend da R. Star per il lancio della nuova Mercedes Classe A

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giorni per scoprire la nuova Mercedes Classe A e conoscere il cast di A-Live, la web series mozzafiato firmata da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo.

Sabato 12 e domenica 13 maggio (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19:30) porte aperte in showroom, in viale Michelangelo 1822 per il lancio della nuova Mercedes Classe A, la prima auto con intelligenza artificiale dotata dell’innovativo sistema multimediale MBUX, Mercedes-Benz User EXperience, una nuova frontiera di esperienza digitale che consente, attraverso la propria voce, di dialogare con l’auto per conoscere il meteo, avere consigli sul ristorante più vicino, accendere le luci interne o mandare un sms ad un amico. Inoltre nuova Classe A riconosce le tue abitudini: i comandi vocali intelligenti con comprensione del linguaggio naturale attivati pronunciando “HeyMercedes” vengono memorizzati e nel tempo il sistema è in grado, ad esempio, di suggerire prima della richiesta da parte dell’utente, una telefonata da effettuare ad un determinato orario se rientra nelle sue abitudini quotidiane.

Esperienze virtuali e test drive della nuova Classe A

All’arrivo in showroom verrà consegnato all’ospite un braccialetto che gli permetterà di vivere una prima experience personalizzata. Infatti, avvicinandosi al corner, verrà riconosciuto e la voce di Mercedes gli darà il benvenuto. Indossando un visore, inoltre, potrà vivere un’esperienza virtuale in 3D toccando da vicino l’Hub creativo degli A-rtist a lavoro. E il volto della nuova Mercedes Classe A si svela attraverso il volto di ciascuno di noi. Attraverso la piattaforma justlikeyou.it è possibile caricare una propria foto che l’intelligenza artificiale trasformerà in ritratto da condividere attraverso i canali social o da ritirare, stampato su carta, in concessionaria durante il week-end. Sarà possibile scattarsi una foto anche in showroom per la creazione del ritratto cartaceo.

Presentazione del cast di A-Live

Sarà presentato sabato 12 maggio alle ore 12 il cast di A-Live, la nuova web series prodotta da R.Star e realizzata in collaborazione con Cinnamon Production, casa di produzione di cinema digitale, vincitrice di oltre 35 premi internazionali. Saranno cinque puntate ad alto tasso di suspence che vedranno protagonista la nuova Mercedes-Benz Classe A. La serie sarà girata a Palermo e diretta dal regista Riccardo Cannella, autore delle serie pluripremiate Anachronisme, Hidden e delle serie Run away e Web horror story, acquistate dalla nota tv francese Canal Play (Canal +). Partner di comunicazione del progetto di branded content è l’agenzia di comunicazione Feedback.

Sono stati oltre 80 i provini svolti in due giorni di casting in concessionaria, il 14 e il 15 aprile scorsi. Tra tutti i partecipanti sono stati selezionati otto attori, tutti di Palermo e provincia. Il cast sarà composto da Francesco Campolo (fidanzato di Andrea), Erika Lo Bianco (amica di Andrea), Rosanna Ingrassia (madre di Andrea), Daniele Bonomolo, Julio Antonio Lope Huerta e Armando Accardo.

Premiati con una piccola partecipazione all’interno della web series, anche i candidati più social che hanno ottenuto il maggior numero di “mi piace” sulla foto presente nell’album pubblicato sulla fan page MercedesRStarPalermo dedicata all’iniziativa. Con 859 like Giannicola Sabella è stato il più votato; seguono pari merito Luigi Vivirito e Caterina Napoli con 684 like.

Ad interpretare i due protagonisti della serie saranno due attori professionisti, la messinese Maria Grazia Soraci che impersonerà Andrea e Giulio Forges Davanzati, romano, giovane e talentuoso interprete teatrale, cinematografico (tra le partecipazioni quella a Che strano chiamarsi Federico, il film dedicato a Fellini con la regia di Ettore Scola) ma anche volto televisivo di Don Matteo 6, Carabinieri e Un posto al sole d’estate