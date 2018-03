Audizioni di giovani ballerini per lo show VoKalist

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo lieti di comunicare che il 24 marzo 2018 alle ore 16 presso la VokalMusik Academy & Art di via A.Palminteri, 2 (trav.Viale Leonardo da vinci), avranno luogo le audizioni per giovani ballerini di età compresa dai 13 ai 35 anni per uno show musicale "VOKALIST POP STAR SHOW" in prima nazionale a Palermo presso il Teatro Franco Zappalà il 07 Luglio 2018. Selezioneremo ballerini di diversi stili tra quali hip hop - modern - contemporaneo - lindy hop - afro - danze latinoamericane.