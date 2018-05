Audizione al teatro Orione a cura di officine artistiche del sud

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Officine artistiche del Sud e il Teatro Orione indicono un'audizione per ampliamento cast per prossime produzioni cartellone 2018/2019.

Si cercano:

- Attori/Cantanti con attitudine alla danza (Dai 16 anni in su)

- Ballerini con attitudine al canto (Dai 16 anni in su)

- Breaker e Acrobati (Dai 16 anni in su)

- Bambini/e e Adolescenti con attitudine al canto/recitazione (8-15 anni)

Requisiti Generali Richiesti:

- Disponibilità per prove e matinee

- Residenza a Palermo o appoggio in città per il periodo dell'allestimento

Periodo di impegno: A partire da Ottobre 2018

Materiale da portare per l'audizione:

- Basi dei brani scelti in chiave usb o cd

- Curriculum Vitae Artistico con foto



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ATTORI/CANTANTI:

I candidati dovranno presentare due brani (un' up-tempo e una ballad) tratti dal repertorio Musical e un monologo di max 3 min.

Ai candidati ritenuti idonei e selezionati durante questa fase sarà insegnata in sede una coreografia col fine di misurare la loro attitudine alla danza.

Per questo motivo consigliamo di portare abiti comodi che permettono il movimento.



BALLERINI:

I candidati dovranno presentare una coreografia a loro scelta.

Ai candidati ritenuti idonei e selezionati durante questa fase sarà insegnata successivamente una coreografia in sede.



BREAKER & ACROBATI:

E’ richiesta l’esecuzione di una routine acrobatica a scelta del candidato.



L’audizione si terrà giorno 3 Giugno ore 10:00

presso il Teatro Orione (Via Don Orione n°5 – Palermo)



Si prega di confermare la propria partecipazione inviando un'email a:

info.officineartistichedelsud@gmail.com entro e non oltre il 01 Giugno 2018.

Coloro che si presentano senza aver confermato la loro patecipazione via email

non potranno sostenere l'audizione.



La partecipazione all'audizione è gratuita.

Il minorenne deve essere accompagnato da un genitore o di chi ne fa le veci.

E' richiesta massima serietà.

https://www.officineartistichedelsud.com/audizioni/

