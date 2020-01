All'Auditorium Rai la presentazione del libro "Lascia fare al destino" di Vittorio Schiraldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'Auditorium Rai Sicilia, venerdì 24 gennaio si presenta il libro "Lascia fare al destino" di Vittorio Schiraldi, Marlin Editore. Ne parlano Piero Fagone e Salvatore Cusimano. Letture di Gabriella Guarnera. Se a Roma la vicenda di Desirèe Mariottini, la sedicenne drogata e stuprata, e quella di Stefano Cucchi hanno lasciato intuire ciò che spesso la cronaca non racconta, questo romanzo-verità esplora vicende molto simili mostrandone in maniera mirabile le verità nascoste. Descrizione: Insieme alla fotografia di una realtà ormai presente in molte famiglie italiane, emerge in questo romanzo-verità "Lascia fare al destino" il drammatico confronto con un mondo giovanile percorso da un male di vivere che finisce per bruciare tante vite ancora acerbe.

La vicenda prende avvio con la pericolosa sbandata di una ragazza sedicenne, Ilaria, e la sua fuga da casa, che fa scoprire ai genitori di avere una figlia tossicodipendente. Affascinata dai miraggi di Simone, rampollo di un’agiata famiglia borghese, e dal mondo di sradicati nel quale si è lasciata trascinare, Ilaria alterna alle fughe da casa dei periodi di relativa tranquillità, accettando più volte il ricovero in un centro di recupero. Nel frattempo Simone decide di concretizzare la sua vocazione di scrittura mettendo su carta, anche a fini terapeutici, le sue esperienze. Ma la ragazza non accoglie favorevolmente questo suo cambiamento.

Ormai sono lontani i giorni felici trascorsi insieme a lui in Thailandia e in Vietnam sui sentieri della droga. La storia si tinge di coloriture drammatiche quando Simone scopre per caso di avere l’HIV, e non riesce a rassegnarsi all’idea di essere stato colpito, ora che aveva scritto l’ultima pagina del romanzo, che quindi resterà inedito. Il giorno del suo funerale Mario consegnerà lo scartafaccioal padre del giovane, perché scopra in quei capitoli l’immagine di un figlio che non era mai riuscito a conoscere veramente. Intanto sta per compiersi anche il destino di Ilaria, in un finale avvincente, ricco di sorprese e di emozioni. L'autore vi aspetta presso l'Auditorium Rai Sicilia - Viale Strasburgo Palermo 24 gennaio, ore 18. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

