Esperienza con gli animali, alla scoperta dei comportamenti di rapaci ed equidi

L'albero di Chirone & Drovers Academy, vi invitano a partecipare a una esperienza educativa con gli animali ed alla loro scoperta empatica.

Per chi vuole sarà possibile sperimentare con loro l'approccio pratico.



DOVE E QUANDO:

Punto di incontro: Via Falcone E Borsellino Magistrati,n°121 90018 Termini Imerese (PA) alle 09,30 sabato 29 Febbraio e domenica 01 Marzo 2020; procederemo in macchina verso la sede del Ranch Drovers Accademy, in cui inizierà l’attività Esperenziale, potrete tornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16:30 portando il vostro pranzo al sacco.



COSA PORTARE:

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 8,00 per gli adulti

€ 5,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratis per bambini sotto i 10 anni



N.B. il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione con un messaggio sulla nostra pagina Albero di Chirone, entro le 13:00 di Venerdì 28 Febbraio 2020 le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.



E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali.

