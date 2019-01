"Atmospheres", sonorizzazione e immagini di José Florentino alle Cattive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Atmospheres” un progetto artistico che combina le sonorità di Aighiv con una selezione di opere video realizzate tra il 2010 e il 2018 di Ignazio Mortellaro già esposte a Berlino, Milano, Roma e Praga, e con la proiezione di una serie di fotografie di José Florentino. Appuntamento domani venerdì 18 gennaio alle 19 alle Cattive, vineria letteraria di Tasca d’Almerita a Palazzo Butera. José Florentino, dopo un corso presso l'Instituto Portugues de Fotografia, a Porto, in Sicilia ha scoperto di usare la fotografia come mezzo per documentare la sua intimità, quello che lo circonda, come un diario visivo. Non vi sono set fotografici, modelli, messe in posa. La dimensione della sua Leica gli lascia il viso scoperto per tre quarti, permettendogli a ogni scatto di mantenere la continuità confidenziale con il soggetto: dalle sue notti emergono volti e gesti in bianco e nero, sempre uguali e sempre diversi, come in fondo sono i paesaggi. La selezione video di Ignazio Mortellaro [Oblivious Artefacts] spazia da “Le Ore” in cui le stagioni emergono come fossero quattro orogrammi, cassa di risonanza della Natura a “Landscapes” , paesaggi estremamente nitidi e tersi, che riflettono l’attrazione irrefrenabile dell'uomo verso ciò che non può controllare, lo stesso magnetismo generato nel passato dall'acqua d'argento, nomenclatura originaria del mercurio, ingerita per garantire vita eterna all'uomo. Aighiv seleziona musica con lo spirito di portare l'ascoltatore dall'ordinario al regno dell'immaginazione. I live set esplorano il suono in un percorso dall'Ambient alla Techno. In continua evoluzione, Aighiv, lavora a due progetti complementari: "Green", un concept personale creato per esplorare musica ambient e ritmo, ponte musicale per sperimentare ogni genere musicale; "Liquid", un concept nato dall'idea di diffusione della cultura Techno e delle arti elettroniche in collaborazione con gli artisti Ignazio Mortellaro e Fernandez Manetta.