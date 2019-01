Terrasini si mobilita per la ricerca: all'asta (per beneficenza) gli addobbi dell'albero di Natale

Gli addobbi dell’albero di Natale di Terrasini all'asta a scopo benefico. “Fai bene!” è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 20 gennaio 2019, dalle ore 17, in piazza Duomo. I proventi saranno devoluti all’associazione per la ricerca “Piera Cutino” Onlus di Palermo, che si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone affette da talassemia.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con diverse associazioni, è patrocinata dal Comune. Il programma prevede anche animazione per bambini, l'esibizione di majorettes e uno spettacolo di Giusy Lo Piccolo.