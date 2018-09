Aspra Blu cult, al via la tre giorni di manifestazioni culturali e artistiche sul lungomare

Patrocinata dal Comune di Bagheria, si svolgerà lunedì 10 settembre, alle ore 21,30, presso il lungomare di Aspra, “L’albero dei libri Aspra 2018” la consueta manifestazione dedicata ai bambini e alla lettura delle favole, arricchita da danze e musica, che, quest’anno si inserisce in un cartellone più ampio, intitolato “Aspra Blu cult”. Ad organizzare l'evento Silvana e Giovanna Vitale, l'associazione Pro Infanzia Margherita Visconti e l'associazione Museo dell'Acciuga di Girolamo e Michelangelo Balistreri.

La manifestazione prevede una favola all’incontrario di Roberto Ardizzone “Il libro e la bambina”, la lettura della favola “Il mito di Aracne ” a cura di Giusy Chiello, l’esibizione di ballo “I ragni” dei bambini della scuola di danza e ginnastica ritmica Liberarte di Donatella Raspanti, e ancora la Lettura della favola “Il brutto anatroccolo” letta da Maria Concetta Sciortino, l’esibizione di danza degli allievi della scuola ASD Imperial Dance Accademy di Salvatore Mineo, l’sibizione del “ Teatrino dei Pu-Pazzi ”a cura di Giovanna Vitale – Un breve Musical “La bella e la bestia, la lettura della favola “Burattini ” sempre a cura di Giusy Chiello, l’esibizione di ballo dei bambini della scuola Liberarte “I burattini”, “Storia del Re,befè,viscuottu, e minè” con Roberto Ardizzone, l’sibizione di Ballo “La storia del ballo dalla preistoria ai giorni nostri” a cura del maestro Salvatore Mineo e i suoi allievi Scuola - Asd Imperial Dance Accademy.

Un ricco programma che vede ancora un altro mini musical “Metamorfosi di un pezzo di legno- Pinocchio” a cura del gruppo Energia Vitale coreografie di Giovanna Vitale, altre letture “Sul cambiamento legge Nina Balistreri e ancora l’esibizione di danza Liberarte “La farfalla”, la recita di una poesia in siciliano a cura di Gaetano Frittitta “ Si picciriddu putissi riturnari”.Ma non finisce qui: Parla il libro Poesia La metamorfosi di Giusy Vilardi legge: Elisa Curreli e per il gran finale prima della premiazione dei partecipanti lettura e interpretazione della danza delle farfalle “Farfalle bianche”.

La manifestazione Aspra blu cult prevede anche, questa sera, alle 21,30, presso il Museo delle Acciughe, ad Aspra in via Strada cotogni, 86, “Libri sotto le stelle” poesie e lettura con artisti che si raccontano e con la partecipazione di scrittori, artisti e ballerini, da un’idea di Giovanna e Silvana Vitale. Prevista anche un’esposizione artistica. Alle 18,00 a Libri sotto le stelle, ci saranno il gruppo "Parru cu tia " che faranno il NewBookClub .Ed infine domenica 9 settembre, in via Cotogni, 1 (piazza Verdone) ad Aspra, sempre a cura del Museo dell’acciuga dei fratelli Balistreri, Corrado Lo Coco da un racconto di Nonno Vanni propone il film “La leggenda del bue marino” .