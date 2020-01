Aspettando Parsifal, al Teatro Massimo l'incontro con il regista dell'opera

Nei prossimi giorni, primi appuntamenti in attesa di Parsifal con la regia di Graham Vick e Omer Meir Wellber sul podio: il 22 gennaio alle 18.00 in Sala ONU per gli Amici del Teatro Massimo conferenza di Pietro Misuraca, docente di Storia della Musica dell’Università di Palermo. Ingresso libero (lato via Volturno) fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il 23 gennaio alle 15.30 in Sala ONU il regista Graham Vick e il direttore Omer Meir Wellber, nuovo direttore musicale del Teatro Massimo, incontrano la stampa e il pubblico per illustrare la loro visione di quest’opera unica, ultimo capolavoro di Richard Wagner. Un’occasione unica per conoscere direttamente il punto di vista dei due grandi artisti che stanno lavorando a Parsifal. Ingresso libero (lato via Volturno) fino a esaurimento dei posti disponibili.