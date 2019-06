Aspettando il Festino, i detenuti raccontano Rosalia a "Una marina di libri"

Per il quarto appuntamento, l'unico a giugno, di #aspettandoilfestino2019, la rassegna di eventi ideata da Vincenzo Montanelli e Lollo Franco, che culminerà con la celebrazione finale del 395° Festino di Santa Rosalia, sabato 8 Giugno, a partire dalle ore 17,00, si svolgerà l'incontro "I detenuti raccontano... Rosalia", parte del calendario ufficiale della manifestazione "Una Marina di Libri", festival dell'editoria indipendente che si svolge all'interno dell'eccezionale cornice dell'Orto Botanico di Palermo.

In continuità con il lavoro svolto in questi mesi all'interno della Casa di Reclusione Ucciardone, tra le altre attività sede del cantiere per la realizzazione del Carro Trionfale del 395° Festino di Santa Rosalia, i protagonisti di questo appuntamento saranno gli attori-detenuti che frequentano il Corso del Laboratorio Teatrale del Carcere condotto da Lollo Franco, direttore artistico di questa edizione del Festino.

Durante l'incontro, che si svolgerà sul Palco allestito per Una Marina di Libri all'interno dell'Orto Botanico, dopo un'introduzione curata dallo stesso Lollo Franco, i detenuti, che saranno anche gli attori che nello storico quartiere Monte di Pietà metteranno in scena a luglio il "Festinello", leggeranno brani della storia di Santa Rosalia tratti dalle scritture e dai racconti tramandati dalla tradizione popolare. Ad arricchire la narrazione ci saranno le musiche proposte da Gaspare Palazzolo, che suonerà il sax, e da Fulvio Buccafusco, al contrabbasso.