Aspettando il Festino, Rosalia e le altre: simboli del sacro femminile in un incontro

Il terzo appuntamento di #aspettandoilfestino2019, calendario di incontri ideato da Vincenzo Montanelli e Lollo Franco, che tappa dopo tappa sta avvicinando il popolo palermitano alla celebrazione finale del 395° Festino di Santa Rosalia, proporrà, giovedì 16 maggio dalle ore 15,30, la giornata di studio "Rosalia e le altre. Simboli del sacro femminile nel culto rosaliano", a cura del Professore Ignazio Buttitta, docente dell'Università degli Studi di Palermo, con la partecipazione della Fondazione Ignazio Buttitta e del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.

Sarà infatti il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (piazzetta A. Pasqualino, 5) di Palermo ad accogliere per l'occasione studiosi e ricercatori che si confronteranno su immagini e simboli legati alla sacralità femminile mediterranea. Feste e pellegrinaggi in onore di Madonne e Sante delineano, con forza, uno scenario del sacro femminile di lunga durata e ancora assai vitale, ove riti e pratiche rivolte alla Vergine e alle Sante, localmente o variamente declinate, vengono percepite dalle comunità isolane quali fons et origo, fonte e origine, di ogni dimensione del sacro.

Chiese e santuari solitamente allocati presso grotte o fonti, vengono avvertiti dai devoti quali spazi festivi privilegiati e periodicamente riedificati da figure di santità femminili che risolvono insopprimibili istanze di protezione e riscatto attraverso il contatto ierofanico con l'acqua, la grotta, la roccia, simboli eminenti di rigenerazione umana e cosmica. In tal senso, assai pregnante risulta quanto affiora dall'ordito festivo, iconografico e simbolico-rituale dell'immaginario rosaliano ancora oggi vissuto e partecipato quale modello paradigmatico di santità/sacralità femminile.

Sul tema si confronteranno, oltre ad Ignazio Buttitta, che introdurrà i lavori e modererà l'incontro, Natale Spineto dell'Università di Torino, Massimo Cultraro del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania, Rosalba Panvini dell'Università degli Studi di Catania, Marino Niola ed Elisabetta Moro dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Antonino Frenda componente dello Studio teologico San Gregorio Agrigentino e Piercarlo Grimaldi dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

A chiudere la giornata di studi, alle 19,30, sarà lo spettacolo "Kore e Ade, ovvero d'acqua e di fuoco, d'amore e di morte" del Gruppo TrizziRiDonna. Saranno presenti tra gli altri: Leoluca Orlando Sindaco di Palermo, Fabio Giambrone Vice Sindaco, Adham Darawsha Assessore alle Culture, Lollo Franco Direttore Artistico e Vincenzo Montanelli Direttore Organizzativo del 395° Festino di Santa Rosalia Palermo.