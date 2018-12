Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 21 e sabato 22 dicembre l’Associazione Amici dei Musei Siciliani e Visitsicily, hub del gruppo Wonderful Italy in Sicilia Occidentale di Palermo (via Torremuzza, 15) presentano ARTISTS OPEN STUDIO TOUR Un tour esclusivo alla scoperta degli studi d'artista nato da un’idea di Loredana Grasso e di Maria Luisa Montaperto. Sei artisti, Giuseppe Borgia, Gianluca Concialdi, Daniela Nancy Granata, Rori Palazzo, Francesco Tagliavia e Sergio Zavattieri apriranno i loro spazi privati di lavoro facendoci toccare con mano quanto questi luoghi raccontino del loro pensiero e della loro ricerca estetica. Un’esperienza unica e irripetibile, accompagnata dal racconto degli artisti e dalla mediazione di esperti d’arte. Sarà possibile scoprire le tecniche, la produzione e la poetica delle più interessanti vene creative siciliane e acquisire delle opere qualora interessati.

“L’esigenza di rendere gli STUDI D’ARTISTA luoghi aperti e fertili nasce dalla scarsa visibilità e fruizione che essi portano nella loro stessa definizione, specialmente negli ultimi anni. Il proposito di questo progetto è quello di riavvicinare o ricordare semplicemente al pubblico ed agli addetti ai lavori che non esiste luogo più profondo e veritiero per conoscere il pensiero e la ricerca di un artista, spesso “intrappolati” in piccole porzioni di spazio all’interno delle gallerie, che il luogo dove essi creano, in cui danno forma e vita alle loro opere; case, studi, spazi spesso silenziosi e fluttuanti. ART STUDIO VISIT vuole favorire l’incontro con la realtà artistica siciliana collaborando sia con artisti emergenti sia con artisti più affermati per talento, coerenza ed impegno, auspicando che l’avvento di un nuovo modo di confrontarsi possa validamente contribuire a far conoscere maggiormente le produzioni artistiche e ciò che sta dietro di esse e favorire maggiori collaborazioni ed una nuova economia” (Loredana Grasso).

ll tour, a numero chiuso e su prenotazione, prevedono la visita di sei studi d’artista. Venerdì 21 dicembre si aprono al pubblico gli studi di Giuseppe Adamo, Gianluca Concialdi e Rori Palazzo, mentre sabato 22 dicembre è la volta degli artisti Daniela Nancy Granata, Francesco Tagliavia e Sergio Zavattieri. I tour avranno inizio alle ore 10:00. Organizzazione: Associazione Amici dei Musei Siciliani, Info point Micro2 Ideazione e coordinamento progettuale: Loredana Grasso Progetto a cura di: Loredana Grasso, Maria Luisa Montaperto Relazioni esterne: Cinzia Di Marco Info e prenotazioni: 091 6118168 +39 333 5687939 www.amicimuseisiciliani.it Instagram e facebook: Art Studio Visit