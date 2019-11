Arrigo Musti espone a Palermo: la mostra a Palazzo Notarbartolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si inaugura venerdì 8 novembre alle 19 a Palermo, a Palazzo Notarbartolo in via Libertà 179/a, sede degli uffici dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, la mostra dell'artista Arrigo Musti dal titolo "Self Med selection". L'evento, è promosso grazie alla collaborazione di Maurizio Curiale, global family banker e art advisor. Anche questa volta la prestigiosa sede di Palazzo Notarbartolo, che già in passato si è distinta per avere promosso eventi culturali ed artistici di grande respiro internazionale con protagonisti come: Dacia Maraini, Letizia Battaglia, oltre allo stesso Arrigo Musti, ecc., torna a esporre le opere dell'artista, di origini siciliane, ormai noto al livello internazionale Arrigo Musti.

L'artista é reduce del successo della mostra Origin tenutasi presso la Watergate gallery di ottobre e novembre scorso a Washington D. C. recensita con reportage fotografico nella sezione Arts and Style del Washington Post. La mostra che si inserisce in un nuovo palinsesto di grandi eventi si intitola: "Self Med" selection nell'epoca della street art, dove l'artista si é reso soventemente curatore dei propri lavori o di quelli di altri colleghi come la storia dell'arte contemporanea insegna, il titolo Self Med fa pensare immediatamente al self-made (cioè realizzata da solo). Ma "Med" è intuitivamente anche la radice semantica di Banca Mediolanum. Med é anche iniziale di Mediterraneo che é notoriamente al centro di culture e tradizioni eterogenee e laboratorio di convivenza mondiale. Ed é proprio a queste tradizioni millenarie ed ai loro simboli, talora statuari per l'Occidente talora privi di immagini e iconoclasti per l'Oriente, che si ispira la selezione di opere fatta da Arrigo Musti. Opere diverse per tecniche e realizzate negli ultimi 5 anni e selezionate ad hoc dallo stesso artista (alcune provenienti da collezione private) che saranno esposte dal giorno 8 novembre al giorno 25 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30, dal lunedì al venerdì o su appuntamento richiesto alla casella mail di contatto: selfmedexhibition@yahoo.it. L'artista, altresì di recente regista di film brevi che stanno riscuotendo successo presso il pubblico americano avendo vinto importanti festival di Los Angeles ha voluto accettare con slancio la proposta di tornare ad esporre nella sede di Palazzo Notarbartolo.