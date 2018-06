"Armonie Senza Confini - canti dal mondo con il Goethe Chor" Venerdì 6 luglio 2018, nel cortile della Chiesa di San Nicolò da Tolentino, in via Maqueda 157 a Palermo.

Il concerto del Goethe Chor, un inno alla meravigliosa multiformitá delle culture. Dieci brani in dieci lingue diverse, un viaggio attraverso il mondo, con varietà di suoni, ritmi e armonizzazioni, ritrovando in ogni brano le sonorità tipiche dei paesi in cui sono stati musicati, come il Giappone, la Finlandia, la Croazia ecc. Il concerto ha sopratutto la finalità di raccogliere fondi per sostenere l'Associazione Panagiotis, nata dall'unione di professionisti, genitori, ragazzi e studenti, con il desiderio di dare il proprio contributo nella società, promuovendo attività di carattere Assistenziale, Culturale, Sociale, Civile.

Supporta anziani e giovani in cerca di lavoro, organizza attività educative, sociali e ludiche per bambini e adolescenti, sostiene coloro che vivono oltre la soglia della povertà, anche attraverso la distribuzione di aiuti alimentari, organizza attività culturale e divulgativo di tipo musicale, artistico, letterario, storico, sportivo, utilità sociale. Il tutto a spese dei volontari, con pochi aiuti esterni che vengono loro offerti.

L'ingresso all'evento è gratuito, con offerta libera, una raccolta fondi a favore dell'Associazione "Panagiotis", per sostenere i costi relativi alla gestione della loro sede, attualmente loro priorità.