Inaugurazione Argonauti Jazz Nights “Carmen Avellone Quintet”, mercoledì 13 giugno alle 21. Una sorta di viaggio musicale che prevede una carrellata di standards dagli anni ‘20, attraverso i ‘30, ‘40 e ‘50. Nell’ambito della rassegna curata da Fabio Lannino, sarà proprio la voce di Carmen Avellone la protagonista della serata, accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Giuseppe Costa al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria e Vito Giordano alla tromba, direzione e arrangiamenti, trombettista siciliano tra i più apprezzati.

È una voce che sa librarsi tra jazz, country e musica classica quella di Carmen Avellone. Da soprano lirico, ha anche avuto modo di esprimere il suo duttile talento in produzioni di rilievo come Beatles Symphony e Liverpool Oratorio mentre sono davvero numerose le performance jazzistiche, anche come voce solista in diversi concerti dell’Orchestra Jazz Siciliana. Sarà dunque un percorso musicale con un sound raffinato e ricercato quello proposto per il concerto, nel ritrovato spazio all’aria aperta al Palace Hotel di Mondello, da grandi professionisti che si esibiranno con standards jazz e soul.