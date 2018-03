L'Arenella e la palazzina dei Quattro Pizzi

La Sicily Emotional Tour organizza domenica 25 marzo una visita guidata alla pittoresca borgata marinara dell’Arenella. Attraverso foto storiche si racconteranno aneddoti e curiosità di questo quartiere nato come borgo di pescatori attorno ad una tonnara trecentesca utilizzata per la pesca e la lavorazione del tonno. La tonnara, come tutta l’area circostante, conobbe il suo periodo di maggiore lustro nell’Ottocento, ai tempi dei Florio, che oltre ad incrementare l’attività della tonnara, fondarono anche lo stabilimento della “Chimica Arenella”, la più grande fabbrica di acido citrico d'Europa.

Si visiterà, in particolare, l’ultima dimora dei Florio la Palazzina dei Quattro Pizzi, uno degli edifici più particolari che caratterizzano l'architettura palermitana. Fu Vincenzo Florio ad acquistare nel 1830 la tonnara all'Arenella, commissionando poi all'amico Carlo Giachery la trasformazione di quest'ultima in nobile residenza. Lo zar di Russia Nicola I assieme alla zarina Alessandra in visita a Casa Florio nel 1845, rimasero talmente affascinati da tanto splendore da volere riprodurre una sala identica a quella della torre nella loro residenza imperiale di San Pietroburgo che chiamarono “Rinella”.

Durante la visita sarà possibile ammirare lo straordinario mobilio fatto di particolari ricami in legno e gli affreschi del soffitto realizzati dai pittori Salvatore Gregorietti e da Emilio Murdolo, maestro di Renato Guttuso, che ripropongono motivi desunti dalla decorazione della sala Ruggero di Palazzo dei Normanni e multicolori disegni raffiguranti le epiche gesta dei paladini. Dentro la palazzina è ospitato anche un piccolo museo con cimeli appartenuti alla famiglia Florio. Sarà possibile anche visitare la collettiva di pittura per il centenario della morte di Gustav Klimt che sarà ospitata in alcune stanze della palazzina.

Le info

Punto di incontro: 25 marzo ore 10.15 davanti la Palazzina dei Quattro Pizzi (Discesa Tonnara, 4b-Arenella, Palermo)

Durata visita: 1 ora

Costo visita: 8 euro (compresa visita guidata e ticket di ingresso)

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo al numero 3276678054