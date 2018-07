Arco Azzurro Jazz Festival, venerdì d'estate all'insegna della musica al tramonto

Un ambientazione spettacolare per un evento d'eccezione. A Bagheria, presso il geosito Arco Azzurro, sulla litoranea Mongerbino prende il via dal 13 luglio l'Arco Azzurro Jazz Festival. Una kermessse musicale che durerà dal 13 luglio al 21 settembre, ogni venerdì al tramonto, organizzata dall'ATS che gestisce il geosito Arco Azzurro formata dalle associazioni Natura e Cultura, Lipu, Sicilia Sige a Lavoro e Solidarietà con il patrocinio del Comune di Bagheria. Direttore artistico della rassegna il noto trombettista bagherese Giacomo Tantillo che ha curato l'organizzazione musicale dell'evento.

Il geosito è stato recentemente oggetto di nuove opere di fruizione: l'allargamento di un'area che permette di poter godere di un altro stralcio di panorama, la sistemazione dei corrimano con staccionate in legno ed una suggestiva illuminazione. Tornando alla rassegna, si parte il 13 luglio, con il concerto del Roberto Gervasi Quartet “My Jazzy Accordion”. In Italia, tralasciando rari casi, la fisarmonica non è stata considerata come strumento colto. La ritroviamo infatti quasi unicamente impiegata nel mondo folcloristico e popolare. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sostanziale rivalutazione delle potenzialità di questo versatile strumento, anche nella musica classica e nel Jazz.My Jazzy Accordion è il nome del nuovo spettacolo del fisarmonicista siciliano Roberto Gervasi, il cui intento è omaggiare questo strumento nel Jazz, ispirandosi a grandi maestri come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell e il mentore fisarmonicista Frank Marocco. Il quartetto è composto da Roberto Gervasi alla fisarmonica,Gabriele Lomonte alla chitarra Davide Inguaggiato al contrabbasso e Luca Trentacoste alla batteria.

Il programma