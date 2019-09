Arco Azzurro festival jazz, musica al tramonto con il concerto di Tony Canto

Venerdì 6 settembre ore 19,30 si conclude la seconda edizione di Arco Azzurro Festival jazz musica al tramonto che si svolge in uno degli scorci paesaggistici più suggestivi della costa siciliana, quella dell’incantevole terrazza panoramica del geosito Arco azzurro sulla Litoranea Mongerbino Aspra. A concludere la rassegna sarà il concerto di Tony Canto un autore, compositore, cantautore, produttore, arrangiatore e chitarrista siciliano.

Da diversi anni è un autore della Sugar Music e ha scritto per Nina Zilli, Mannarino, Patrizia Laquidara, Le Sorelle Marinetti, Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), Pilar, Bungaro. Come cantautore ha pubblicato quattro album: “Il visionario” (2007), “La strada” (2009 - Leave Music), “Italiano federale” (2011 – Leave Music) e ”Moltiplicato”(2016 – Leave Music/sugar Music). In quest’ultimo c’è una versione in lingua italiana di “Cajuina” (C.Veloso) in stile fado, approvata dallo stesso Caetano Veloso, con un meraviglioso adattamento di Max De Tomassi (Brasil/Radio Rai1).

Oltre ad aver prodotto i suoi quattro album, come produttore artistico e arrangiatore ha lavorato a tutti gli album del cantautore Alessandro Mannarino, ha prodotto i lavori di Mario Venuti, Patrizia Laquidara, Pilar, Il Parto delle Nuvole pesanti e molti altri.

È inoltre autore sia del testo che della musica del brano “A mare si gioca”,la dolceamara poesia sulla migrazione interpretata da Nino Frassica sul palco di Sanremo 2016. E’ un concerto dove Tony presenta le canzoni dei suoi 4 album ( il visionario , la strada. italiano federale e moltiplicato) accompagnandosi con una chitarra classica 7 corde. All’interno è previsto anche un siparietto con delle canzoni di Modugno in dialetto siciliano che fanno parte ormai del suo repertorio. Presenterà anche alcuni brani scritti per altri ( Patrizia Laquidara, Musica nuda) Il suo ultimo album “Moltiplicato” è stato a Maggio pubblicato in Brasile con duetti con cantanti famosi Brasiliani.!