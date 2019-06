L'estate a Villa Filippina, dagli appuntamenti per bambini alle visite al planetario

Il Teatro Arena Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola, 18), annuncia ufficialmente l’inizio della stagione teatrale e si prepara ad una stagione estiva ricca di appuntamenti per il pubblico che andranno da metà giugno a metà settembre. Sabato 15 Giugno (ingresso gratuito) il parco aprirà i propri cancelli dalle ore 8:00 per l’ultimo appuntamento della stagione con i produttori del mercato Contadini in villa. Il mercato riaprirà a partire dalle ore 16, e fino alle 19,30, per il Raduno ufficiale Amanti del cibo siciliano (Sicil-Eat) evento organizzato in collaborazione con la Food blogger palermitana Enza Accardi. Oltre venti le aziende partecipanti.

La serata continuerà con l’inaugurazione del “Monsù Villa Filippina”. Alle ore 19:00 l’area ristoro della villa completamente rinnovata darà il via alla propria stagione, dando il benvenuto a tutti i partecipanti con diversi eventi in programma. L’area sarà fruibile dal mercoledì alla domenica, fino al 30 settembre, con i suoi menù e tanto altro. Un luogo ideale dove poter passare del tempo in totale relax con la propria famiglia, potendo godere della grande area verde circostante.

Diversi anche gli appuntamenti per bambini: alle 19:30 si aprirà il campo di minigolf mentre alle 20:30 inizieranno gli spettacoli di animazione organizzati dallo staff de Il Mondo di Caramella. Sempre alle 19:00 si inaugurerà il nuovo showroom Omegon di Astroshop, azienda leader nel settore dell’astronomia amatoriale e dell’osservazione naturalistica, che darà la possibilità a tutti gli appassionati del settore di poter osservare da vicino e toccare con mano tantissimi strumenti ottici come telescopi, binocoli e cannocchiali terrestri.

Dalle 21:00, in collaborazione con il Planetario, si presenta uno degli eventi astronomici tra più attesi e partecipati dell’anno: La Notte di Galileo con visite sotto la cupola dedicata a Giove e alla Luna (Turni: 20:00; 20:45; 21:30; 22:15; 23:00 – Ticket 5 euro adulti; 3 euro bambini tra i 5 e i 10 anni) e osservazioni ai telescopi che, per l’occasione, si effettueranno dalle terrazze monumentali della villa. Inoltre, verrà presentato il programma della stagione teatrale e si potrà aderire alla campagna “Newsletter” del Teatro. La biglietteria del teatro è aperta ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.