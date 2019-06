Taijiquan e qigong all'aperto, appuntamento gratuito al giardino Vincenzo Florio

Da giovedì 6 giugno e per tutti i martedì e giovedì di giugno, pratica libera di Taijiquan stile Chen Xiaojia e Qigong dalle 18:00 alle 19:30, presso il Giardino "Vincenzo Florio" (accanto allo Stadio delle Palme). Si inizierà con 30 minuti di Qigong seguiti da 60 minuti di Taijiquan.

Non una, ma un intero mese di opportunità per stare a contatto con la Natura, muoversi, respirare, scoprire e praticare queste meravigliose arti e stare in buona compagnia e per di più gratis! Condurranno la pratica il Maestro Vito Marino, gli Istruttori Roberto Federico, Antonella Coglitore e Domenico Lento, i conduttori di classi di Qigong Alessandra Scalici e Francesco Aragona. Non è necessaria alcuna esperienza pregressa: siete tutti i benvenuti!