A spasso con l'autore, "Cous cous blues": presentazione itinerante di un giallo siciliano

In occasione del lancio del libro Cous Cous Blues, edito Bookabook, domenica 26 maggio, l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura vi invita al terzo appuntamento del ciclo “A spasso con l'autore”, una serie di incontri che intendono promuovere, in modo nuovo ed interattivo, scrittori locali attraverso "presentazioni itineranti" in cui saranno gli stessi autori ad accompagnare i partecipanti nei luoghi narrati o in quelli che ne hanno ispirato le storie. Protagonista di questo appuntamento l'autore e giornalista Dario La Rosa che, tra letture e risate, racconterà, tra le vie della Kalsa, della misteriosa morte di Tanino Speciale, stimato panellaro palermitano, e dei due “investigatori per caso” Iachìno e Gerlando.

Nel libro tre racconti gialli che hanno per protagonista Iachìno Bavetta, giornalista di satira, che veste i panni di investigatore alternativo. Iachìno ha appena fondato la rivista Ulapino, quando una morte improvvisa colpisce il proprietario del mezzo, un venditore di panini e panelle avuto in prestito per lanciare la pubblicazione. Con il compare Gerlando, si troverà invischiato in un intrigo da risolvere. A fare da cornice i profumi della città, dei vicoli e del mare, uniti alle gustose ricette che ama preparare alla sua donna, Carmela. Dalle strade di Palermo alle limpide acque di Favignana per una pasta coi ricci il passo è breve, sino ad arrivare ad un borgo di montagna in cui volano i grifoni e nasce una salsiccia al pepe rosa. Con il suo fidato bassotto Arturo, un pizzico di fortuna e tanta ironia, Iachìno riuscirà a far luce su omicidi e stranezze di cui è ricca la Sicilia.

Bookabook è una casa editrice indipendente che mira a rimettere il lettore al centro del lavoro editoriale sfruttando le opportunità del web. Ciò avviene attraverso il meccanismo del crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) che permette al lettore di farsi editore, sostenendo i libri che preferisce. Bookabook è anche una community dove i lettori possono scambiarsi idee, incontrare gli scrittori e scoprire ciò che ha ispirato gli autori.